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Demirtaş, TRT'ye çıkacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı gereği, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın yapacağı 10 dakikalık propaganda konuşması için dün Edirne Cezaevi’nde çekim yapıldı.

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Yüksek Seçim Kurulu ( YSK ) kararı gereği, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın yapacağı 10 dakikalık propaganda konuşması için dün Edirne Cezaevi’nde çekim yapıldı. Cezaevi yönetiminin belirlediği bir odanın, TRT ekibi tarafından küçük bir stüdyoya dönüştürülerek yapılan çekim, 17 Haziran’da TRT’de yayımlanacak. Konuşmanın ikincisi ise 23 Haziran’da ekranlara gelecek. YSK’nin geçen hafta verdiği karar kapsamında, tutuklu bir kişinin cezaevi dışına çıkabileceği haller arasında propaganda konuşmasını yapmak olmadığı gerekçesiyle, TRT ekibinin cezaevine giderek çekim yapmasına karar verilmişti.

Edinilen bilgiye göre; TRT’den aralarında makyöz, teknisyen ve kameramanların da bulunduğu yaklaşık 10 kişiden oluşan bir ekip, çekimleri gerçekleştirmek üzere Edirne Cezaevi’ne geldi. Cezaevi yönetiminin ekibe 10 metrekare büyüklüğünde bir odayı kullanması için tahsis ettiği öğrenildi. Küçük bir stüdyoya dönüştürülen odanın ses yalıtımının yetersiz olduğu için TRT ekibinin saatlerce teknik çalışmalar yürüttüğü, teknik çalışmalarla birlikte Demirtaş’ın her iki konuşmasının çekimlerinin yaklaşık 5 saat sürdüğü ifade edildi.

Pazar günü yayımlanacak

Demirtaş’ın konuşmalarında 2014 yılında cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde yaptığı TRT konuşmasında olduğu gibi esprili bir dil kullandığı da belirtildi. İlk konuşma bu hafta sonu pazar günü (17 Haziran) saat 20.53 ile saat 21.03 arasında yayımlanacak. İkinci konuşması ise seçimlere bir gün kala, 23 Haziran günü yine TRTekranlarında saat 17.50 ile saat 18.00 arasında yer bulacak.

Bugün 12:18 TSİ - Siyaset

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