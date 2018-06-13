CHP'den diğer partilere örnek hareket

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Cengiz Sarıbay öncesi akşam iftar sonrasında Darıca İlçe Örgütü’nün seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği programlara katıldı. CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, İlçe yönetim kurulu üyeleri, partinin milletvekili adayları Yeşim Akpınar, Dr. İsmail Demir ve Ali Güneş ilk olarak partinin ilçe binasında bir araya gelerek bölgedeki çalışmalar hakkında İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı bilgilendirdi.

SEÇİM GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Partililer, aynı saatlerde ilçe binasında CHP Parti Okulu eğitmeni Özgür Çelik tarafından verilen Seçim ve Sandık Güvenliği eğitimine de katıldı. İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “24 Haziran’da görev alacak olan herkese başarılar diliyorum. Oylarımız sizler emanet” dedi. Partililer daha sonra ilçe binasından ayrılarak Darıca Sahili’ndeki vatandaşları ve tezgah açan esnafı ziyaret etti. Darıcalılar tarafından ilgi ile karşılaşan CHP’liler, sahilde kurulan tüm siyasi partilerin seçim stantlarını da ziyaret ederek iyi çalışmalar diledi.

SONUÇLAR DEMOKRASİDEN YANA OLSUN

CHP’li heyet sahildeki programını tamamladıktan sonra Darıca Samsunlular Derneği’ni ziyaret etti. Dernek üyelerine kendileri tanıtan partililerden ilk söz alan Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, “Buraya sizlerin sorularını cevaplamaya geldik. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize birlik beraberlik getirmesini, halkın iradesinin sandığa yansımasını ve sonuçların demokrasiden yana olmasını diliyorum” diye konuştu.

GİDİŞATI DÜZELTMEK

Milletvekili adayı Dr. İsmail Demir kendisini tanıtarak, “Ülkemizin refahını arttırmak için yola çıktım. Bu sebeple çıktığım bu yolda desteklerinizi bekliyorum” dedi. Milletvekili adayı Yeşim Akpınar ise, “Bir anne, bir kadın olarak aranızdayım. Dürüst, namuslu, yurtsever insanlarla ülkeyi yönetmeye talibiz. Geleceğimiz için kaygılıyız, kötü gidişatı düzeltmek ülkemizi aydınlığa çıkartmak için yola çıktık” diye konuştu.

EN İYİ BEN YÖNETİRİM YARIŞI

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, “Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu zor günlerde ülkemize bir barış söylemi getirmeliyiz. Anlaşamadığımızda birbirimizi kırmamalıyız. Herkes farklı düşünebilir. Farklı fikirler bizim zenginliğimizdir. Siyaset ‘En iyi ben yönetirim’ yarışıdır. Bu yarışta nezaketi elden bırakmamalıyız. Bizde en iyisini yapacağımıza inandığımız için aranızdayız” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından partililer yaklaşık 2 saat boyunca dernek üyelerinin sorularını yanıtladı. Dernek üyeleri CHP’lilere keyifli sohbetleri ve sıkılmaksızın sorularını cevapladıkları için teşekkür ederek, tekrar bir araya gelmek istediklerini iletti.