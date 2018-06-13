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Selden etkilenenlere 1 milyon 289 bin lira yardım

Kocaeli'de 17 gün önce meydana gelen selden etkilenen 137 işyeri ve 581 konut için 1 milyon 289 bin 100 TL yardım yapıldı.

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27 Mayıs tarihindeki yağmurla birlikte oluşan selde bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yağışın ardından Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Valilik Kriz Merkezi oluşturuldu. İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İSU ve ilçe belediyelerinin itfaiye ve vidanjörleri, iş makineleri ile ulaşımda aksamalara neden olan yollar ve su baskını yaşanan ev ve işyerlerinde çalışma yapıldı. Valilik ve Kaymakamlıklarca, Defterdarlık, Çevre ve Şehircilik ve belediyelerden temin edilen teknik personellerden oluşturulan hasar tespit komisyonları, sel ve su baskınlarının yaşandığı ev ve işyerlerinde incelemelerde bulundu. Hasar tespiti yapılarak, raporlar hazırlandı. Selden etkilenen 137 işyeri ve 581 konut belirlendi.

Mağdurlara, Başbakanlık Afet ve Acil Yardım Başkanlığı'ndan 875 bin TL, Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültür İşleri Başkanlığı'ndan 275 bin TL, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 102 bin TL, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından ise 37 bin 100 TL olmak üzere toplam 1 milyon 289 bin 100 TL yardım yapıldı.

Bugün 12:33 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

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