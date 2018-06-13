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Akdeniz sahilleri değil Kocaeli plajları

Akdeniz sahillerini aratmayacak güzellikteki Kocaelinin halk plajlarında Belde A.Ş. hizmet vermeye hazır. Bu yıl ilk kez çadır ve karavan yeri de kiralanacak

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Kocaeli'nin halk plajları dünyanın en güzel plajlarını aratmıyor. Akdeniz sahillerinde görülebilecek ender güzellikteki plajlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin eli değince cazibe merkezi haline geldi. Yazın 1 milyondan fazla turisti ağırlayan sahillerde Kocaeli halkı da gönül rahatlığıyla denizin tadını çıkarıyor. Bu yıl Kandıra Karamürsel ve Darıcadaki halk plajlarında hizmet verecek olan Belde A.Ş. tüm hazırlıklarını tamamladı. Belde A.Ş. tarafından bu yaz ilk kez Kandıradaki iki farklı noktada çadır ve karavan yeri hizmeti verilecek.

MAVİ BAYRAKLI 4 HALK PLAJI

Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi ve Kandıra sahillerinde yer alan halk plajlarını elden geçirirken kente yeni plajlar da kazandırdı. Halen İzmit Körfezinde 1 Kandırada 3 Mavi Bayraklı plajımız mevcut. Karamürsel Altınkemer Kerpe Cebeci ve Bağırganlı halk plajlarında temiz denizin simgesi olan Mavi Bayraklar dalgalanıyor. Kadınlarımız için Darıca ve Kandırada özel plajlarımız var.

BELDE A.Ş. HİZMETE HAZIR

Ramazan Bayramıyla birlikte hız kazanacak olan deniz mevsimi için Kandıra Darıca ve Karamürseldeki plajların işletmesini üstlenen Büyükşehire bağlı Belde A.Ş. gerekli tüm tedbirleri aldı. Plajları süsleyen binlerce şemsiye ve şezlonglar serildi tatilcileri bekliyor. Belde A.Ş. bu yaz Kandıradaki Kerpe Kefken Kumcağız Bağırganlı Cebeci Kovanağzı halk plajlarında 55 Darıca Bayramoğlu halk plajında 4 Karamürsel Altınkemer halk plajında 3 personelle hizmet verecek. Ayrıca bu yıl sadece bayanlara özel olarak hizmete giren Darıca Bayramoğlundaki Diriliş-3 Hüma Hatun Gençlik Kampındaki bayanlar plajında 4 bayan personel görev yapacak.

ŞEZLONG VE ŞEMSİYE FİYATLARI DEĞİŞMEDİ

Belde A.Ş.nin işlettiği plajlarda fiyat artışına gidilmedi yine geçen yılki fiyatlar geçerli olacak. Kandırada yer alan halk plajındaki otoparklarda araçlardan günlük 10 TL alınacak. Tuvalet ücretinin 1 TL olacağı plajlarda şezlong ve şemsiyelerde ürün başına günlük 10 TL alınacak. Ayrıca takım olarak1 şemsiye2 şezlong kiralanırsa günlük 20 TL alınacak.

ÇADIR VE KARAVAN PARKI

Belde A.Ş. bu yıl ayrıca farklı bir hizmete imza atıyor. Kandıra Kefkendeki çadır kampında vatandaşlara konaklama imkanı sağlanacak. Vatandaşların kendi çadırlarıyla gelebileceği bu alanda isteyenlere çadır da verilecek. Kandıra Cebecideki çadır ve karavan kampında ise vatandaşlar kendi getirecekleri çadırları ve karavanlarıyla konaklama yapabilecek.

KİRALAMA ÜCRETLERİ

Kandıra Kefkendeki çadır alanında çadır yeri kiralama ücreti günlük 30 TL olarak belirlendi. Eğer çadırla birlikte kiralanacaksa günlük 50 TL alınacak. Cebecideki çadır ve karavan alanında ise çadır yeri kiralama ücreti günlük 30 TL karavan yeri kiralama yeri günlük 40 TL olacak.

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