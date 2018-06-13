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Üzülmez: AK Parti deyince akla, güven gelir

Kartepe Ataevler Mahallesi Kur’an Kursu açılışında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “AK Parti deyince akla güven ve istikrar gelir” dedi.

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Kartepe Ataevler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kuran kursu düzenlenen iftar programı ile hizmete açıldı. Açılışa Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. İftar programında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe Belediyesi olarak büyüklerimiz, kadınlar, çocuklar için gereken bütün projeler hayata geçirilmektedir. Eğitime de büyük destek verilmektedir. Burada ortaya çıkan eser hepimiz için hayırlı olsun. Bu eserlerde çocuklarımız dinini, kitabını öğrenmektedir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın iyi yetişmesi bizim için çok önemlidir” dedi.

24 Haziran seçimlerinin önemine de değinen Başkan Üzülmez, “16 yıllık iktidarın adı AK Parti iktidarıdır. AK Parti deyince akla bölünmüş yollar gelir, havalimanları gelir, barajlar gelir, eğitim gelir, sağlık gelir, güçlü ekonomi gelir, güven ve istikrar gelir ve daha birçok şey gelir. AK Parti istikrarın ve güvenin teminatıdır. Benzemezler ittifakı kuruldu biliyorsunuz. Cumhur ittifakına karşı kuruldu. Cumhur ittifakının hedefi bellidir. Ülkemiz üzerinde oynanan iç ve dış oyunlara karşı milletimizin dik duruşudur. FETÖ’cülerin, bölücülerin can simidi gibi sarıldığı benzemezler ittifakı 24 Haziran’da 13. seçim zaferiyle hüsrana uğrayacaktır" diye konuştu. Konuşmaların ardından Kuran kursu, iftar yemeği öncesinde dualarla açıldı.

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Yorumlar

(1)
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Mustafa Sabuncu - Gerçekten hiç güleceğim yoktu.

Yanıtla . 0Beğen 13 Haziran 14:16

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