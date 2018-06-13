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Akpınar, vatandaşlarla ekonomiyi konuştu

CHP Milletvekili adayı Yeşim Akpınar’a Osmangazi Salı Pazarı ziyaretinde ‘Ekonomimiz iyi, neyi şikayet ediyorsunuz’ diye seslenen esnafa cevap kıt kanaat alışveriş yapan vatandaşlardan geldi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili adayı Yeşim Akpınar seçim çalışmalarını dün Darıca Osmangazi Salı Pazarı’nda devam etti. Pazar esnafını tek tek dolaşarak işlerinde bol kazançlar dileyen Akpınar, alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Akpınar ile sohbet eden bir esnafın “Hak, hukuk, adalet diyen tek parti sizsiniz. Hayatımda hiç sol bir pariye oy vermedim. Bu seçimde size oy vereceğim” şeklindeki sözlerine milletvekili adayı, “Herkes için, geleceğimiz için yola çıktık. Hiç bir ideolojik ayrım yapmadan herkes için var gücümüzle çalışıyoruz. Destekleriniz için teşekkürler” diye yanıt verdi.

30 TL İLE 3 ÇOCUĞUMA ERZAK ALACAĞIM

Pazar ziyaretindeki başka bir sohbet esnasında bir esnafın milletvekili adayına, “Ülkemizde her şey iyi. Ekonomimiz de çok iyi. Daha ne istiyorsunuz, ne anlatıyorsunuz, neyi şikayet ediyorsunuz” demesi üzerine bir vatandaşın çantasındaki cüzdanını çıkartıp içerisindeki 30 TL’yi göstererek, “Benim 3 çocuğum var. Evde yemek, erzak bekliyorlar. Benim, sadece bu 30 TL ile onlara günlük değil en az 1 haftalık alışveriş yapmam gerekiyor. Ekonomi nerede iyi? Kime göre iyi? Herkes kendi adına konuşsun” şeklinde tepki vermesi çevredekiler tarafından alkışlarla desteklendi.

Bugün 13:43 TSİ - Siyaset

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