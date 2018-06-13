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Güneş, Tavşancıl’dan destek istedi

CHP Milletvekili adayı Ali Güneş Dilovası Tavşancıl Mahallesi’ndeki esnaf ve dernekleri ziyaret etti, 24 Haziran seçimleri için destek istedi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili adayı Ali Güneş seçim çalışmaları kapsamında dün Dilovası Tavşancıl Mahallesi’ndeki esnaf ve çeşitli dernekleri ziyaret etti. CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, İlçe yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli eski Milletvekili Salih Gül’ün de katılım gösterdiği programda Ali Güneş’e Tavşancıl Mahallesi sakinleri büyük ilgi gösterdi.

KOCAELİ’DEKİ ERZURUMLULAR İLE BULUŞTU

Girdikleri her dükkanda, kahvehane de ve dernekte partinin seçim bildirgesi ile ilgili soruları yanıtlayan Ali Güneş’in gün boyu süren program kapsamındaki son durağı Kocaeli Erzurumlular Dernekleri Dilovası Şubesi oldu. Kocaeli Erzurumlular Dernekleri Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Ali Güneş 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Federasyon Başkanı Tekin Dursun, Ali Güneş’in tüm dernek üyeleri ile buluşturmak için kendisini 17 Haziran Pazar Günü Gölcük Hisareyn’de gerçekleşecek olan 11. Geleneksel Piknik Şöleni’ne davet etti.

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