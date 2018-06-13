Zeytinoğlu: Sanayi artışını, teknoloji ile desteklemeliyiz

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı sanayi üretimindeki yüzde 6.2lik artışın memnuniyet verici olduğunu belirterek Sanayide yüzde 6.2lik artış ile ikinci çeyreğe iyi başlamış olduk. Üretimde önemli bir paya sahip imalat sanayi sektöründe de artışın yüzde 6.3 olduğunu görüyoruz. Ekonominin sanayi eliyle büyümesini sürdürülebilir olması açısından önemsiyoruz. Diğer taraftan yılın başından bu yana trende baktığımızda sanayi üretiminde kademeli yavaşlama sürdüğünü görüyoruz. Ancak seçimlerin tamamlanıp belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla üretimin tekrar ivmeleneceğini düşünüyoruz. dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu ana sanayi gruplarına ilişkin değerlendirmesinde Ana sanayi grupları içerisinde yıllık en yüksek artış yüzde 11.7 ile dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti. Ara mallarında yıllık yüzde 8.1 artışı olumlu değerlendiriyoruz. dedi. Zeytinoğlu nisanda yüksek teknolojili ürünler kalemindeki yıllık yüzde 16.8 gerilemenin dikkat çekici olduğunu belirterek Bu kalemde aylık bazda üretim yüzde 1.3 ile pozitif olsa da yıllık bazdaki daralma dikkat çekiyor. Sanayi üretiminde gerçekleştirilecek yapısal dönüşüm ve yüksek teknolojiyle birlikte üretimde çok daha üst seviyelere gelmenin mümkün olabileceğini biliyoruz. dedi.