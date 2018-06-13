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Saadet genç adaylarıyla sahada

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayı Latif Gökhan Durtaş, Derince Harikalar Sahili’nde vatandaşlarla sohbet ederek Saadet Partisi’ne destek istedi

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Seçimlere sayılı günler kala çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdüren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayı Latif Gökhan Durtaş, geçtiğimiz gün de Derince’de vatandaşlarla sohbet etti. Saadet’in genç adayına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Saadet Partisi’ne destek sözü verdi.

“KARDEŞÇE YAŞANILAN BİR TÜRKİYE KURACAĞIZ”

İnsanlar arasındaki siyasi farklılıkların herhangi bir düşmanlığa sebebiyet vermemesi gerektiğini vurgulayan Durtaş, “Bugün bakıyorsunuz, insanlar arasındaki düşünce farklılıkları kin ve nefret söylemiyle birleştiriliyor. Halkımızın farklı kesimleri birbirine düşman edilmek isteniyor. Bizler işbaşına geldiğimizde kimsenin kimseye tahakküm kurmadığı, insanlarımızın kendi inanç ve düşünceleri ile özgürce ve kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye inşa edeceğiz.” dedi.

Bugün 13:55 TSİ - Siyaset

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