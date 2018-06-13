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Bugün 14:13 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:48 TSİ )

Hükümet kesenin ağzını ekstra açtı

Her seçim öncesi olduğu gibi bu seçimde de vatandaş en güzel günlerini yaşıyor. Yoksullar için hazırlanan yardımlara bir yenisi daha eklendi. Seçim öncesi kesenin ağzı biraz daha açıldı...

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Sadece seçimden seçime hatırlanan vatandaşın 3-5 günlük de olsa yüzünü güldüren maddi yardımları 24 Haziran öncesinde de görmeye devam ediyoruz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nce kaymakamlıklara gönderilen bir bildiride; yoksul vatandaşlara yardım için ayrılan bütçenin genişletildiği ve Ramazan Bayramı öncesi bu yardımların acil olarak yapılması istendi.

Yaşanan gelişme, ‘Seçime 11 gün kala hükümet çalışmalardan ve vatandaşın geri dönüşünden memnun kalmamış olacak ki kaymakamlıklara ek ödenek açtı” yorumlarına neden oldu.

Bugün 14:13 TSİ - Ekonomi

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