Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şener, “AKP Gençlik Kollarından 100 kadar vandal, Seçim Koordinasyon Merkezimizi bastı. Bayrakları, posterleri indirdiler. Masalara, sandalyelere ve seçim minübüslerine zarar verdiler. Üç gencimiz hafif yaralandı. Mafya yöntemleriyle seçim kampanyasına hayır!” dedi.
Bugün 14:17 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:58 TSİ )
AKP'li 100 kişi CHP'nin bürosuna saldırdı
CHP Konya Milletvekili adayı ve eski Başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener’in Konya’daki seçim bürosu 100 kadar sopalı saldırgan tarafından basıldı… Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre olayda yaralananlar var…
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Bugün 14:17 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(2 )
Haldun - tamamen yalan haber şeneri konyada herkes fırçalıyor secim bürosunu şener sinirden dağıtmıştır...
Ersoy Kandemir - Bu hareketlerin faillerini bulamayan valiler ve emniyet müdürleri istifa etmelilerdir!
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