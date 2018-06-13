AKP'li 100 kişi CHP'nin bürosuna saldırdı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şener, “AKP Gençlik Kollarından 100 kadar vandal, Seçim Koordinasyon Merkezimizi bastı. Bayrakları, posterleri indirdiler. Masalara, sandalyelere ve seçim minübüslerine zarar verdiler. Üç gencimiz hafif yaralandı. Mafya yöntemleriyle seçim kampanyasına hayır!” dedi.