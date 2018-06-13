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AKP'li 100 kişi CHP'nin bürosuna saldırdı

CHP Konya Milletvekili adayı ve eski Başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener’in Konya’daki seçim bürosu 100 kadar sopalı saldırgan tarafından basıldı… Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre olayda yaralananlar var…

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şener, “AKP Gençlik Kollarından 100 kadar vandal, Seçim Koordinasyon Merkezimizi bastı. Bayrakları, posterleri indirdiler. Masalara, sandalyelere ve seçim minübüslerine zarar verdiler. Üç gencimiz hafif yaralandı. Mafya yöntemleriyle seçim kampanyasına hayır!” dedi.

Bugün 14:17 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(2)
02

Haldun - tamamen yalan haber şeneri konyada herkes fırçalıyor secim bürosunu şener sinirden dağıtmıştır...

Yanıtla . 0Beğen 13 Haziran 15:52
01

Ersoy Kandemir - Bu hareketlerin faillerini bulamayan valiler ve emniyet müdürleri istifa etmelilerdir!

Yanıtla . 3Beğen 13 Haziran 15:49

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