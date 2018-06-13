Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor

EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR TESİS

Kocaeli’nin en önemli doğa ile iç içe olan dinlence merkezi olacak olan Erikli Tepe Tabiat Parkı, ailenizle birlikte gidebileceğiniz ve gün boyu vakit geçirebileceğiniz büyük ağaçların arasında, yeşilin her renginin olduğu harika bir yer. Gölcük’ün şehir merkezine 17 km uzaklıkta olan Tabiat Parkı, İrşadiye Köyü mevkisinde, Beylik Köyüne de sınır olan 600 dönümlük devasa Erikli Düzü Yaylasında bulunuyor. Tertemiz havası, yeni yapılan muhteşem tesisleriyle farkını oraya koyan ve bölgede eşi benzeri olmayan “Erikli Tepe Tabiat Parkı” bayram itibariyle tüm halkımıza hizmet vermeye başlayacak.

PEKİ BU TESİSTE NELER VAR?

Turizm alanında önemli adımlar atan Gölcük Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu projenin içerisinde, günü birlik kamp ve piknik kullanım alanları, seyir kuleleri, günlük olarak aileniz ile kalabileceğiniz bungalov tipi evler, özel yürüyüş parkurları, mescit, çadır kamp alanları, macera parkı, cafeler, çay bahçeleri gibi fonksiyonlar bulunmakla birlikte, gerek günü birlik ziyaretçilerin, gerekse konaklamak isteyenlerin rahatlıkla kullanabileceği kapsamlı bir Turizm Kompleksi halini aldı.