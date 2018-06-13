Işık: Hizmetlerimiz referansımızdır

AK Parti İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen programlar tüm hızıyla devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İlçe SKM tarafından düzenlenen program kapsamında teravih öncesinde Bekirdere, teravih sonrasında da Tavşantepe Ulu Cami’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla buluşma programına İzmit Belediyesi Meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri de katılım sağladı. Burada vatandaşların taleplerini de dinleyen Başbakan Yardımcısı Işık 24 Haziran seçimlerinin de önemine dikkat çekerek, “milletimize ve şehirlerimize kazandırdıklarımız en büyük referansımızdır” şeklinde konuştu.

YENİ PROJELERİMİZİ SUNUYORUZVatandaşlarla buluşmasında konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Biz, size yaptıklarımızı anlatıyoruz, milletimize ve şehirlerimize kazandığımız hizmetlerimiz en büyük referansımızdır. Bununla kalmıyor hala yapmakta olduklarımızı, devam eden projelerimizi ifade ediyoruz. Böylece hizmette sürekliliği ortaya koymuş oluyoruz. Bununla yetinmiyoruz bir de yeni projelerimizi sizlerin takdirine sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.