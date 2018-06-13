İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz’ın kayınpederi Talip İnan vefat etti. Merhum İnan’ın cenazesi yarın öğle namazına mütakip Yuvacık Aydınkent caminden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz'ın acı günü
İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz'ın kayınpederi Talip İnan vefat etti.
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Başınız sağolsun,Allah’tan rahmet dilerim merhuma.
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