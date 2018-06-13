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İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz'ın acı günü

İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz'ın kayınpederi Talip İnan vefat etti.

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İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz’ın kayınpederi Talip İnan vefat etti. Merhum İnan’ın cenazesi yarın öğle namazına mütakip Yuvacık Aydınkent caminden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Başınız sağolsun,Allah’tan rahmet dilerim merhuma.

Yanıtla . 0Beğen 13 Haziran 15:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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