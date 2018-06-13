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Bugün 15:21 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:22 TSİ )

SP'lilerin iftara damga vuran konuşması

Saadet Partisi Gölcük ilçe Başkanlığının düzenlediği iftara Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adaylarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Seçimlere ciddi bir tempo ile hazırlanan Saadet Partisi, geçtiğimiz gün de Gölcük ilçesinde iftar yemeği verdi. Programa Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adaylarından Nihat Yıldız ve Latif Gökhan Durtaş da katıldı. İftara damga vuran konuşmayı Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayı Latif Gökhan Durtaş yaptı. Millet İttifakı’nın temsilcilerinin de bulunduğu iftarda kürsüye çıkan Durtaş, “Bu seçimlerde iki ittifak var. Birisi mevcut Cumhurbaşkanı için çalışan Cumhur İttifakı, diğeri ise millet için çalışan Millet İttifakı.” dedi. Durtaş’ın bu konuşması büyük alkış aldı.

Bugün 15:21 TSİ - Siyaset

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