SP'lilerin iftara damga vuran konuşması

Seçimlere ciddi bir tempo ile hazırlanan Saadet Partisi, geçtiğimiz gün de Gölcük ilçesinde iftar yemeği verdi. Programa Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adaylarından Nihat Yıldız ve Latif Gökhan Durtaş da katıldı. İftara damga vuran konuşmayı Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayı Latif Gökhan Durtaş yaptı. Millet İttifakı’nın temsilcilerinin de bulunduğu iftarda kürsüye çıkan Durtaş, “Bu seçimlerde iki ittifak var. Birisi mevcut Cumhurbaşkanı için çalışan Cumhur İttifakı, diğeri ise millet için çalışan Millet İttifakı.” dedi. Durtaş’ın bu konuşması büyük alkış aldı.