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Bugün 15:24 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:11 TSİ )

Bayramlaşma programları belli oldu

Ramazan Bayramı'nda bayramlaşma programları belli oldu

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Bayramın 1. Günü

11.00 KTO (Körfez Ticaret Odası’nda)

11.00 Başiskele Belediyesi

11.00 Kocaeli Pazarcılar Odası

11.00 Derince Belediyesi

11.30 KOTO (Oda Binasında)

11.30 AK Parti (İl Binasında)

12.00 CHP (İzmit İlçe Binasında)

12.30 DSP(İl Binasında)

13.30 BBP(İl Binasında)

14.00 Kent Bayramlaşması (Yunus Emre Kültür Merkezi)

15.00 Saadet Partisi (İzmit İlçe Binasında)

15.30 GKD Bayramlaşma töreni

Bayramın 2. Günü

11.00 Lastik-İş Sendikası (Şube Binasında) 

14.00 İYİ Parti (İl Binasında)

Bugün 15:24 TSİ - Gündem

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