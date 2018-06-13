Bayramlaşma programları belli oldu

Bayramın 1. Günü
11.00 KTO (Körfez Ticaret Odası’nda)
11.00 Başiskele Belediyesi
11.00 Kocaeli Pazarcılar Odası
11.00 Derince Belediyesi
11.30 KOTO (Oda Binasında)
11.30 AK Parti (İl Binasında)
12.00 CHP (İzmit İlçe Binasında)
12.30 DSP(İl Binasında)
13.30 BBP(İl Binasında)
14.00 Kent Bayramlaşması (Yunus Emre Kültür Merkezi)
15.00 Saadet Partisi (İzmit İlçe Binasında)
15.30 GKD Bayramlaşma töreni
Bayramın 2. Günü
11.00 Lastik-İş Sendikası (Şube Binasında)
14.00 İYİ Parti (İl Binasında)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz