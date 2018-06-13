Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile ilgili operasyon başlatıldı. Körfez ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yapılan operasyonlarda 23’ü muvazzaf, 2’si ihraç toplam 25 asker gözaltına alındı. Emniyetteki sorguların ardından şahıslar 6-12 Haziran tarihlerinde mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 19 şahıs ile adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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FETÖ operasyonu: 4 asker tutuklandı
Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma iddiası ile yapılan operasyonlarda 23’ü muvazzaf 2’si ihraç toplam 25 asker gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz