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Büyükşehir uyardı! Sakın inanmayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ismini kullanarak yapılan bağış ve yardım taleplerine itibar edilmemesi uyarısı yaptı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Karaosmanoğlu’nun adıyla yardım ve bağış toplayanlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda, "Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun ismini vererek yardım ve bağış talebinde bulunulmaktadır. Vatandaşların bu ve benzeri taleplere itibar etmemeleri ve yardımda bulunmamaları gerekmektedir. Bu taleplerle karşılaşıldığında Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 11 41 numaralı telefonunun ve emniyet birimlerinin aranması önem arz etmektedir" denildi.

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