Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Karaosmanoğlu’nun adıyla yardım ve bağış toplayanlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda, "Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun ismini vererek yardım ve bağış talebinde bulunulmaktadır. Vatandaşların bu ve benzeri taleplere itibar etmemeleri ve yardımda bulunmamaları gerekmektedir. Bu taleplerle karşılaşıldığında Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 11 41 numaralı telefonunun ve emniyet birimlerinin aranması önem arz etmektedir" denildi.
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Büyükşehir uyardı! Sakın inanmayın
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ismini kullanarak yapılan bağış ve yardım taleplerine itibar edilmemesi uyarısı yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz