24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Millet İttifakı adı altında bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi’nin (SP) Kocaeli’deki İl Başkanlıkları ortak bir bayramlaşma programı düzenleyecek. Millet İttifakı, Şeker Bayramı’nın 2. günü olan 16 Haziran Cumartesi Günü saat 12.00’da Kocaeli Yüksek Öğrenimliler Derneği’nde (KYÖD) gerçekleştirecekleri bayramlaşma programında bir araya gelecek.
Bugün 16:07 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:07 TSİ )
Millet İttifakı’ndan ortak bayramlaşma
Millet İttifakı’nda yer alan siyasi partilerin Kocaeli İl Başkanlıkları bünyesinde düzenlenen bayramlaşma programı, bayramın 2. Günü KYÖD’de düzenlenecek.
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Bugün 16:07 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz