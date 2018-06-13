Millet İttifakı’ndan ortak bayramlaşma

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Millet İttifakı adı altında bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi’nin (SP) Kocaeli’deki İl Başkanlıkları ortak bir bayramlaşma programı düzenleyecek. Millet İttifakı, Şeker Bayramı’nın 2. günü olan 16 Haziran Cumartesi Günü saat 12.00’da Kocaeli Yüksek Öğrenimliler Derneği’nde (KYÖD) gerçekleştirecekleri bayramlaşma programında bir araya gelecek.