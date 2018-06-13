Kocaeli’de sakıncalı plaj yok

Kocaeli’nin hem Marmara Bölgesi’ne, hem de Karadeniz Bölgesi’ne kıyısı olması deniz turizminin oluşmasını sağlıyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte insanlar artık tatil amaçlı denize girmeye hazırlanıyor. Temiz deniz suyuna sahip olan Kocaeli’nin plajları mavi bayrak da alarak ilgiyi daha fazla artırdı. Kocaeli plajlarının ilgi görmesinin bir diğer nedeni de konumu itibari ile pek çok şehre yakın olması.

21 PLAJIN TÜMÜNE GİRİLEBİLECEK

Denize girerken sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün tahlilleri sonucunda uygun not verdiği plajları tercih etmek gerekiyor. Kocaeli’nin deniz haritasını çıkartan Halk Sağlığı Müdürlüğü, denize girilebilecek ve girilmeyecek yerleri Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüzme Suyu Takip Sistemi’nden açıkladı. Buna göre analizi yapılan 21 plajın tümüne girilebilecek.

MAVİ BAYRAK SAYISI 4’E ÇIKTI

İzmit Körfezi’ndeki durum müdürlüğün açıklamalarına göre oldukça iyi. Yapılan açıklamada yalnızca Darıca’da bulunan Bayramoğlu Ada Plajı’nın durumu kötü ve burada denize girilmesinin sakıncalı olduğu belirtildi. Körfez bölgesindeki diğer tüm plajlarda denize girildiği açıklandı. İzmit Körfezi’nde 1, Kandıra’da 3 Mavi Bayraklı plajımız mevcut. Karamürsel Altınkemer, Kerpe, Cebeci ve Bağırganlı halk plajlarında temiz denizin simgesi olan Mavi Bayraklar dalgalanıyor.

İLÇE İLÇE DENİZE GİRİLEBİLECEK PLAJLAR

BAŞİSKELE

Lastik İş Sosyal Tesisleri Yanı- İyi

DARICA

Bayramoğlu Ada- Kötü

Bayramoğlu Halk- İyi

Kadınlar Plajı- İyi

DİLOVASI

Tavşancıl Plajı- İyi

GEBZE

Tübitak-Mam Plajı- İyi

GÖLCÜK

Ulaşlı Plajı- Mükemmel

KANDIRA

Babalı-Mükemmel

Bagırganlı Plajı- İyi

Cebeci Plajı- Mükemmel

Gemiciler Koyu Plajı- Mükemmel

Kefken- Mükemmel

Kerpe Plajı- Mükemmel

Kerpe Miço Kadınlar Plajı- Mükemmel

Kovanağzı- Mükemmel

Kumcağız-Mükemmel

Sarısu- Mükemmel

Seyrek- İyi

KARAMÜRSEL

Altınkemer Plajı- Mükemmel

Dereköy Sahili- İyi

Ereğli Defne- Mükemmel

DİLOVASI

Tavşancıl- İyi