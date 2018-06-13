Kocaeli’de sakıncalı plaj yok

Kocaeli’nin hem Marmara Bölgesi’ne, hem de Karadeniz Bölgesi’ne kıyısı olması deniz turizminin oluşmasını sağlıyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte insanlar artık tatil amaçlı denize girmeye hazırlanıyor. Temiz deniz suyuna sahip olan Kocaeli’nin plajları mavi bayrak da alarak ilgiyi daha fazla artırdı. Kocaeli plajlarının ilgi görmesinin bir diğer nedeni de konumu itibari ile pek çok şehre yakın olması.
21 PLAJIN TÜMÜNE GİRİLEBİLECEK
Denize girerken sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün tahlilleri sonucunda uygun not verdiği plajları tercih etmek gerekiyor. Kocaeli’nin deniz haritasını çıkartan Halk Sağlığı Müdürlüğü, denize girilebilecek ve girilmeyecek yerleri Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüzme Suyu Takip Sistemi’nden açıkladı. Buna göre analizi yapılan 21 plajın tümüne girilebilecek.
MAVİ BAYRAK SAYISI 4’E ÇIKTI
İzmit Körfezi’ndeki durum müdürlüğün açıklamalarına göre oldukça iyi. Yapılan açıklamada yalnızca Darıca’da bulunan Bayramoğlu Ada Plajı’nın durumu kötü ve burada denize girilmesinin sakıncalı olduğu belirtildi. Körfez bölgesindeki diğer tüm plajlarda denize girildiği açıklandı. İzmit Körfezi’nde 1, Kandıra’da 3 Mavi Bayraklı plajımız mevcut. Karamürsel Altınkemer, Kerpe, Cebeci ve Bağırganlı halk plajlarında temiz denizin simgesi olan Mavi Bayraklar dalgalanıyor.
İLÇE İLÇE DENİZE GİRİLEBİLECEK PLAJLAR
BAŞİSKELE
Lastik İş Sosyal Tesisleri Yanı- İyi
DARICA
Bayramoğlu Ada- Kötü
Bayramoğlu Halk- İyi
Kadınlar Plajı- İyi
DİLOVASI
Tavşancıl Plajı- İyi
GEBZE
Tübitak-Mam Plajı- İyi
GÖLCÜK
Ulaşlı Plajı- Mükemmel
KANDIRA
Babalı-Mükemmel
Bagırganlı Plajı- İyi
Cebeci Plajı- Mükemmel
Gemiciler Koyu Plajı- Mükemmel
Kefken- Mükemmel
Kerpe Plajı- Mükemmel
Kerpe Miço Kadınlar Plajı- Mükemmel
Kovanağzı- Mükemmel
Kumcağız-Mükemmel
Sarısu- Mükemmel
Seyrek- İyi
KARAMÜRSEL
Altınkemer Plajı- Mükemmel
Dereköy Sahili- İyi
Ereğli Defne- Mükemmel
DİLOVASI
Tavşancıl- İyi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz