“Bu denize ben girmem gireni de Allah korusun”

Kocaeli’deki plajlarla ilgili açıklama yapan ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün açıklamasına göndermede bulunan Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, “Yüzme için Karadeniz kıyıları uygun diyebiliriz. Ama Körfezde akıntı bir bakmışsınız kirliliği sürüklemiş. Şu an için temiz olsa bile ertesi gün için bir şey söylemek mümkün değil. Neticede denizden bahsediyoruz. Şahsen ben girmiyorum, girene de mani olmuyorum. Ancak şunu da sorumluluğum gereği belirtmeliyim; 1-12 Ocak 2017’deki kirlenmenin izleri Dilovası-Tavşancıl arasında daha yoğun olmak üzere Körfez’in doğu kısmına gidildikçe azalarak devam etmektedir” dedi.

“ALLAH KORUSUN”

Ağdacı, “Körfez’de daha önceleri haziran-temmuz aylarında denizin renk değiştirmesi olarak gördüğümüz alg patlamalarını bu yıl mart ayında Dilovası-Hereke arasında (dinoflagellate) yakamoz görünümündeki patlamalar olarak gördük. Bu da Körfez’in bu bölgesinden denize azot ve fosfor girdisi olduğunu yani atık girdisi olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin bütün atık su arıtma tesislerinin çıkışında kimyasallara rastlanmıştır. Kirliliklerin etkileri halen devam etmektedir. Bir gün sonranın bile garantisi yoktur. Bu bölgelerde denize girenleri Allah korusun” dedi.