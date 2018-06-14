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Ağabeyini bacaklarından vurdu

Gölcük'te, Ali Eroğlu tartıştığı ağabeyi Alparslan Eroğlu'nu tabancayla ateş ederek bacaklarından vurdu. Yaralanan Alparslan Eroğlu, tedaviye alındı.

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Olay saat 18.00 sıralarında, Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Ali Eroğlu ile işsiz olan ağabeyi Alparslan Eroğlu arasında iş yerinin önünde tartışma çıktı. Ali Eroğlu tabancasını çıkararak ağabeyinin bacaklarına ateş etti. Alparslan Eroğlu bacaklarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, acı içerisinde kıvranan Alparslan Eroğlu'na müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan Alparslan Eroğlu tedaviye alındı.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, Ali Eroğlu'nu ise gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

(1)
01

Ali - nedense gölcük için şaşırılcak bir olay değil artık rutin kavgalar vurulmalar

Yanıtla . 0Beğen 14 Haziran 10:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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