Kaza akşam saatlerinde, Gebze Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şerif Polat idaresindeki 41 UP 768 plakalı otomobil karşı yönden gelen Selim Kıyık idaresindeki 34 NB 3792 plakalı otomobille çarpışarak takla attı. Otomobil elektrik direğine çarparak dururken, Mustafa Şerif Polat yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Mustafa Şerif Polat sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobile çarpıp takla attı: 1 yaralı
Gebze'de, karşı istikametten gelen otomobille çarpışan otomobil takla attı. Elektrik direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz