Kırmızı ışıkta geçen TIR çarptı: 2 yaralı

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Kaza akşam saatlerinde, Gölcük Halıdere kavşağında meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FB 2653 plakalı TIR kavşaktan geçen Ali Küçüközer idaresindeki 41 K 1806 plakalı hafif ticari araca çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle devrilirken, Ali Küçüközer ve eşi Mahide Küçüközer yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan çift tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.