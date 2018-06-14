Kaza akşam saatlerinde, Gölcük Halıdere kavşağında meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FB 2653 plakalı TIR kavşaktan geçen Ali Küçüközer idaresindeki 41 K 1806 plakalı hafif ticari araca çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle devrilirken, Ali Küçüközer ve eşi Mahide Küçüközer yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan çift tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kırmızı ışıkta geçen TIR çarptı: 2 yaralı
Gölcük'te, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen TIR kavşaktan geçen hafif ticari araca çarptı. Aracın devrilmesi sonucu Küçüközer çifti yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz