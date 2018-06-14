Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca Kartepe, Gölcük, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze, Çayırova ve Kandıra'da kumar ve tombala oynanan 40 kahvehane ve metruk binalara baskın düzenledi. Operasyonlar kapsamında 41 kişi hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 251 kişiye toplam 65 bin TL para cezası kesildi. 8 bin 135 TL kumar parasına ise el konuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda ruhsatız olduğu belirlenen 17 yer süresiz mühürlenirken, 23 kahvehane 30 gün süreyle mühürlendi.
Bugün 09:07 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:40 TSİ )
40 kahvehaneye kumar operasyonu
Ramazan ayı boyunca 40 kahvehaneye düzenlenen baskında kumar ve tombala oynayan 251 kişiye 65 bin TL para cezası kesildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz