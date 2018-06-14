40 kahvehaneye kumar operasyonu

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca Kartepe, Gölcük, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze, Çayırova ve Kandıra'da kumar ve tombala oynanan 40 kahvehane ve metruk binalara baskın düzenledi. Operasyonlar kapsamında 41 kişi hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 251 kişiye toplam 65 bin TL para cezası kesildi. 8 bin 135 TL kumar parasına ise el konuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda ruhsatız olduğu belirlenen 17 yer süresiz mühürlenirken, 23 kahvehane 30 gün süreyle mühürlendi.