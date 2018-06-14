Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:11 TSİ- Gündem ( G : Bugün 09:51 TSİ )

TEM'de bayram yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar akşam saatlerinden bu yana TEM otoyolunun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor.

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar akşam saatlerinden bu yana TEM otoyolunun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor. Ankara istikametinde trafik gece geç saatlerde durma noktasına geldi. Araçlar yavaş ilerledi. TEM Otoyolu'ndan D-100 Karayolu'na yönelenler bu yolun da Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.

Bugün 09:11 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor mask
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor
Kocaeli’de sakıncalı plaj yok mask
Kocaeli’de sakıncalı plaj yok
Akdeniz sahilleri değil Kocaeli plajları mask
Akdeniz sahilleri değil Kocaeli plajları
İzmit Kent Meydanı tanıtıldı mask
İzmit Kent Meydanı tanıtıldı
İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz'ın acı günü mask
İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz'ın acı günü
1226 yaşındaki çınar ağacı, koruma altında mask
1226 yaşındaki çınar ağacı, koruma altında
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Bir Kocaelispor’u çıkaramadınız yaaa! mask
Bir Kocaelispor’u çıkaramadınız yaaa!
Derede cesedi bulundu! mask
Derede cesedi bulundu!
Erdoğan Samet Şengöz’ü unutmadı mask
Erdoğan Samet Şengöz’ü unutmadı
Eryarsoy: Vatandaş erken terk etti ama… mask
Eryarsoy: Vatandaş erken terk etti ama…
AKP'nin hesabı utanmadan paylaştı mask
AKP'nin hesabı utanmadan paylaştı
Zeybek, CHP'lileri tramvaydan mı kovdu? mask
Zeybek, CHP'lileri tramvaydan mı kovdu?

GALERİ

Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL