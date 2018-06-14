Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan Bayramı nedeni ile Gebze’de vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşların istek ve şikayetlerini zamanında değerlendirmesi için ilave tedbirler aldı. Alınan tedbirler kapsamında Zabıta Müdürlüğünce alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde, mezarlıklarda, semt pazarlarında, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetim ekipleri arttırdı.
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Gebze Zabıtası’ndan bayram tedbiri
Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların güvenliği için denetimlerini arttırarak sürdürecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz