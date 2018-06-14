Kocaeli'de vatandaşlar Ramazan aynın son teravih namazını kılmak için İzmit'teki Fevziye Camisi'nde saf tuttu.
Bugün 09:17 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:18 TSİ )
Kocaeli'de son teravih
Kocaeli'de vatandaşlar Ramazan aynın son teravih namazını kılmak için İzmit'teki Fevziye Camisi'nde saf tuttu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz