İşçi toprağın altında kaldı

Gölcük Değirmendere D-130 karayolu Yüzbaşılar mevkisinde yapımı devam eden köprülü kavşak inşaatında toprak kayması meydana geldi. Beton duvardaki kalıp tahtalarını sökerken kayan toprak birikintisi ile beton duvar arasında sıkışan işçiyi kendi imkanları ile bulunduğu yerden çıkartamayan mesai arkadaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ve inşaat işçilerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından Edip Keskin (45) isimli işçi sıkıştığı yerden çıkartılarak vinç yardımı ile yukarı çekildi. Ambulansa alınan Keskin, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.