Whatsapp neden çalışmıyor?

Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar Whatsapp'ı açabilse de, mesaj gönderemiyor ya da alamadı. Sorun dünya genelinde yaklaşık 15 dakika sürdü. Whatsapp bu sabah saatlerinde erişim sorunu yaşadı. Saat 09.15 sularında Whatsapp'ta mesaj alıp göndermek mümkün olmazken sorun 15 dakika sürdü.



Whatsapp'tan konuyla ilgili bir açıklama ise yapılmadı.