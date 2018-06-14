Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar Whatsapp'ı açabilse de, mesaj gönderemiyor ya da alamadı. Sorun dünya genelinde yaklaşık 15 dakika sürdü. Whatsapp bu sabah saatlerinde erişim sorunu yaşadı. Saat 09.15 sularında Whatsapp'ta mesaj alıp göndermek mümkün olmazken sorun 15 dakika sürdü.
Whatsapp'tan konuyla ilgili bir açıklama ise yapılmadı.
Bugün 09:37 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:05 TSİ )
Whatsapp neden çalışmıyor?
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta sabah saatlerinde kısa bir erişim sorunu ortaya çıktı.
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Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar Whatsapp'ı açabilse de, mesaj gönderemiyor ya da alamadı. Sorun dünya genelinde yaklaşık 15 dakika sürdü. Whatsapp bu sabah saatlerinde erişim sorunu yaşadı. Saat 09.15 sularında Whatsapp'ta mesaj alıp göndermek mümkün olmazken sorun 15 dakika sürdü.
Bugün 09:37 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz