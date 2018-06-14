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Kanko: Farklı bir milletvekili olacağım

CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Prof. Dr. Muhip Kanko, Kocaeli Dersimliler Derneği’nin daveti üzerine dernek merkezinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Dersimlilerin sorularını yanıtlayan Kanko, farklı bir milletvekili olacağını ifade ederek halkın içinde siyaset yapacağının altını çizdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Adayı Prof. Dr. Muhip Kanko Kocaeli Dersimliler Derneği’ni ziyaret etti. Kanko, dernekte alkışlarla karşılandı. Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik ve Dersimliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Caner Aktan tarafından organize edilen etkinliğe çok sayıda dernek üyesi katıldı. Ziyaret kapsamında Dersimlilere seslenen CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Prof. Dr. Muhip Kanko ülkenin bir çıkama sürüklendiğini ifade ederek kurtuluşun CHP’den geçtiğini söyledi. Kanko, “Ülke olarak çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hiç olmadığı kadar demokrasiye ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. Demokrasinin yeniden inşası için tek reçete CHP’dir. Bütün dersimli hemşehrilerimden destek bekliyorum” dedi.

9 YIL ÖNCEKİ AMELİYAT

Prof. Dr. Kanko konuşmasını şöyle sürdürdü; “Kocaeli’nde en az 5 vekil çıkartacağız. Bunun emarelerini sahada görüyoruz. 9 yıl önce ameliyat ettiğim ama CHP’ye hiç oy vermemiş bir vatandaşla karşılaştım. Kendisi CHP’ye oy vereceğini ifade etti. Bunun gibi birçok örnek karşıma çıkıyor. Ben Kocaeli’de yaşayan bütün Tuncelililerin oyunu eksiksiz istiyorum. Farklı bir milletvekili olacağım. Kocaeli’yi terk etmeyeceğim. Siyaseti halkın içinde yapacağım”

Bugün 10:21 TSİ - Siyaset

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