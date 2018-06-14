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Kartepe alkışlarla ‘Tamam’ dedi

CHP’liler Kartepe’deki seçim çalışmalarında adım attıkları her dükkan ve işletmeden destek alkışları ile uğurlandı, vatandaşlardan ‘Tamam’ sözü aldı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız ve partinin milletvekili adayı Orkun Utkubaş önceki akşam Kartepe İlçe Örgütü’nün seçim çalışmalarına katıldı. Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, ilçe yönetim kurulu üyeleri, İlçe Kadın Kolu Başkanı Kurtuluş Versan ve ilçe üyelerinin de hazır bulunduğu programda partililer iftar sonrasında Uzunbey ve Hasanpaşa Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. CHP’liler ayak bastıkları her dükkan ve işletmede vatandaşlar ile yaptıkları sohbetlerin ardından destek alkışları ile uğurlandı.

İlk olarak Uzunbey Mahallesi’ndeki esnaf ve kahvehaneleri ziyaret eden partililer, sayılı günler kalan 24 Haziran seçimleri için çevre sakinlerinden destek istedi. Vatandaşlarla sohbet ederek seçim broşürlerini de dağıtan CHP’li heyet Uzunbey’in ardından Hasanpaşa Mahallesi’nde programına devam etti. Hasanpaşa’da da esnaf ve kahvehane ziyaretlerini sürdüren partililer vatandaşlarla yaptıkları sohbetlerde CHP’nin iktidar yarışını kazanması halinde Türkiye’de uzun süredir bir çok alanda yaşanan kriz ve problemlerin çözülmesi için uygulayacakları çalışmalardan bahsetti.

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