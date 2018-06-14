Bayram şekeri seçerken bunlara dikkat!

Bayram öncesinde talebin arttığı şeker, çikolata ve tatlılarda yapılan hileler sağlığımızı tehdit ediyor. Ankara Üniversitesi Gıda Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, tüketicileri uyardı: “Etiketsiz merdiven altı ürünlerden uzak durun.”

Çikolatada kakao oranını az tutmak, ya da şekerde sentetik içerikli boyalar kullanmak... Tatlıda Antep fıstığı yerine kurutulmuş bezelye, ceviz yerine bulgur... Tarihi geçmiş şekerlerin yeniden ambalajlanarak tüketiciye sunulması... Bütün bunlar merdiven altı işletmelerin en çok başvurduğu hileler. Aydınlık’tan Özlem Konur Usta’ya konuşan Ankara Üniversitesi Gıda Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, tüketicilerin gıda alırken Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izinli işletmeleri tercih etmeleri uyarısında bulundu. Prof. Dr. Artık şöyle konuştu: “Örneğin çikolata aldınız. Ürünün etiketinde kakao ve kakao yağı yoksa bu çikolata değil kokolin olur. Çikolatanın içine katılan kuruyemişler sağlık için uygun olmayabilir. Üretim izni olan firmalar, devlet tarafından belli aralıklarla denetlenirler. Denetçiler, firmanın bilgisi olmadan ürünü alır ve denetimini yapar ya da bizzat imalathanede denetler. Analiz sonucu olumsuz olursa firmaya ceza verilir. Etiketi olmayan devlet tarafından denetlenmeyen merdiven altı ürünler güvenli değildir. Tüketiciler, ucuz olacağı için tercih ettikleri açıkta satılan, etiketi olmayan, ambalajsız ürünlerin sağlıkları için riskli olduğunu bilmeliler. Tüketici açıkta satılan bir gıdayı alarak uygun olmayan bir ürünü de legalleştiriyor. Bu firmalar, devlete vergi de ödemedikleri için haksız rekabet oluşturuyorlar.”

Hileli ürünü satın alırken anlamak çok kolay değil. Prof. Dr. Artık, “Bunu anlayabilmek için analize gönderiyoruz. Bir bakışta anlamak mümkün olmayabilir. En garantisi, etiketi olan ambalajlı ürünleri tercih etmek” dedi.

BAKLAVADA BULGUR VE BEZELYE

Un, yağ, şeker ve kuruyemiş kalitesi iyi bir baklavanın olmazsa olmazı. Prof. Dr. Artık, “Merdiven altı işletmeler, Antep fıstığı yerine bezelyeyi kurutarak ya da ceviz yerine bulgur, tereyağı yerine ayçiçeği yağı kullanabiliyor. Fındık 60 lira, Antep fıstığı 270 lirayken baklava 10 lira ise tüketici bunun nedenini sorgulamalı” dedi.