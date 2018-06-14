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CHP'liler Yürüyüş Yolu'nda kendini müziğe kaptırdı

CHP’nin Yürüyüş Yolu’ndaki seçim standına gelerek canlı müziğe başlayan sokak müzisyenlerine partililer ve vatandaşlar kayıtsız kalamadı. Onlarca kişi birlikte dans etti, hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldızlı önceki akşam katıldıkları seçim çalışmalarının ardından partinin Yürüyüş Yolu’ndaki standını ziyaret etti. İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe Gençlik Kolu Başkanı Mehdi Kaan Günan, partinin milletvekili adaylarından Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Orkun Utkubaş’ın da aralarında bulunduğu kalabalık grup, seçim çalışmaları ile ilgili standa gelen vatandaşlara bilgi verdi. Partililer çalışmalarını yürüttüğü esnada, standın hemen yanına enstrümanlarını kurarak kimsesiz çocuklara yardım toplamak amacıyla canlı müziğe başlayan müzisyenlerin seslendirdiği şarkıların ritmine kendini kaptırdı, doyasıya dans etti.

MUSTAFA KEMAL PAŞA SESLERİ

Müziği duyan ve kalabalığı gören vatandaşların aynı noktaya akın etmesiyle ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de süren gergin hava Yürüyüş Yolu’nda İzmitlilerin hep bir ağızdan şarkılar söylemesi ve dans etmesi ile bir nebze de olsun dağıldı. Müzisyenlerin çaldığı İzmir Marşı’na ise onlarca kişi eşlik ederek Yürüyüş Yolu ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ sesleri ile adeta inledi. Yoldan araçları ile geçen vatandaşlar da Yürüyüş Yolu’nda İzmir Marşı söyleyen İzmitlilere korna çalarak destek verdi. Onlarca kişinin planlanmamış bir şekilde bir anda toplandığı ve İzmir Marşı’nı söylediği anları bir çok vatandaş da cep telefonları ile kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Eğlenceye katılanlar kimsesiz çocuklar için müzisyenlere bağışta bulundu.

Bugün 11:17 TSİ - Siyaset

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