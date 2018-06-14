Osmangazi Köprüsü girişinde kaza: 2 ölü

Osmangazi Köprüsü girişinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü'nün Yalova yönünde gişelere yaklaşık 1,5 kilometre kala, Rüstem Yelken idaresindeki 41 R 6313 plakalı sanayi zamkı yüklü tır arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdu. Bu sırada Ali Can Iğdırlı'nın (29) kullandığı 54 KY 885 plakalı hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hafif ticari araçtan çıkardığı sürücü Iğdırlı ve araçta bulunan Bahar Karaaslan'ın (28) hayatını kaybettiği belirlendi. Iğdırlı ve Karaaslan'ın cenazeleri, Gebze Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.