Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:38 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 13:02 TSİ )

Osmangazi Köprüsü girişinde kaza: 2 ölü

Kocaeli'deki kazada hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Osmangazi Köprüsü girişinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü'nün Yalova yönünde gişelere yaklaşık 1,5 kilometre kala, Rüstem Yelken idaresindeki 41 R 6313 plakalı sanayi zamkı yüklü tır arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdu. Bu sırada Ali Can Iğdırlı'nın (29) kullandığı 54 KY 885 plakalı hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hafif ticari araçtan çıkardığı sürücü Iğdırlı ve araçta bulunan Bahar Karaaslan'ın (28) hayatını kaybettiği belirlendi. Iğdırlı ve Karaaslan'ın cenazeleri, Gebze Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

Bugün 11:38 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İşçi toprağın altında kaldı mask
İşçi toprağın altında kaldı
Ağabeyini bacaklarından vurdu mask
Ağabeyini bacaklarından vurdu
Osmangazi Köprüsü girişinde kaza: 2 ölü mask
Osmangazi Köprüsü girişinde kaza: 2 ölü
Büyükşehir uyardı! Sakın inanmayın mask
Büyükşehir uyardı! Sakın inanmayın
Kırmızı ışıkta geçen TIR çarptı: 2 yaralı mask
Kırmızı ışıkta geçen TIR çarptı: 2 yaralı
Otomobile çarpıp takla attı: 1 yaralı mask
Otomobile çarpıp takla attı: 1 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Bir Kocaelispor’u çıkaramadınız yaaa! mask
Bir Kocaelispor’u çıkaramadınız yaaa!
Derede cesedi bulundu! mask
Derede cesedi bulundu!
Erdoğan Samet Şengöz’ü unutmadı mask
Erdoğan Samet Şengöz’ü unutmadı
Eryarsoy: Vatandaş erken terk etti ama… mask
Eryarsoy: Vatandaş erken terk etti ama…
AKP'nin hesabı utanmadan paylaştı mask
AKP'nin hesabı utanmadan paylaştı
Zeybek, CHP'lileri tramvaydan mı kovdu? mask
Zeybek, CHP'lileri tramvaydan mı kovdu?

GALERİ

Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL