Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:47 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:05 TSİ )

Seçime 10 gün kala son anket paylaşıldı

24 Haziran seçimleri için Kılıçdaroğlu'na sunulan anket sonuçlarına göre, ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu Cumhur İttifakı'nın altında kaldı. AK Parti ve MHP oy kaybederken Saadet ise oyunu artırdı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine 10 gün kala CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sunulan özel anket araştırmasının sonuçları ortaya çıktı. Araştırmaya göre, seçimin kilit partisi HDP olurken, ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu 'Cumhur İttifakı'nın altında kaldı.

İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan anket araştırması ve sonuçları;

İKİNCİ TUR ERDOĞAN-İNCE ARASINDA OLABİLİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "dip dalga geliyor" sözlerine dayanak oluşturan kamuoyu araştırması, AK Parti ile MHP arasında yaşanan "oy kapma" çatlağının, anket sonuçlarına da yansıdığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağı ve yarışın CHP adayı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçeceğine kesin gözüyle bakılırken; Erdoğan'ın oy oranı ilk kez "cumhur ittifakı"nın altında görünüyor.

ERDOĞAN'IN OYU, CUMHUR İTTİFAKI'NIN ALTINDA

Bu durum, "MHP seçmenlerinden bir bölümü oylarını Millet ittifakı adaylarından, Muharrem İnce yada Meral Akşener'e vereceğini söylemektedir" saptamasıyla açıklandı.

SEÇİME KATILIM YÜKSELEREK YÜZDE 85'İ BULACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na özel hazırlanan ve Plus Mayak'ın sahibi Veysi Fidan tarafından yapılan sunumda çarpıcı veriler dikkat çekti. Cumhuriyet'in ulaştığı kamuoyu araştırmasında, 24 Haziran seçimlerine katılımın yüzde 85'le yüksek olacağı öngörüldü.

 

7 Haziran, 1 Kasım 2015 seçimleri, 16 Nisan referandumu sonuçları dikkate alınarak yapılan simülasyonlara da yer verilen araştırmada 81 ilin olası milletvekili dağılımına da yer verildi. Araştırmadan dikkat çeken sonuçlar şöyle:

AK PARTİ VE MHP OY KAYBETTİ

AK Parti 5'te 1'ini, MHP 10'da 4'ünü kaybetti: Araştırmaya göre kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti'nin oy oranı yüzde 38, CHP'nin 24.2, HDP'nin 11.7, İYİ Parti 10.9, MHP 7.1, SP 2.5 olarak görünüyor.

SAADET PARTİSİ'NİN OYLARI ARTTI

Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti, yüzde 39,9, CHP yüzde 25,4, HDP yüzde 12,3, İYİ Parti 11,4, MHP 7,4 ve SP 2,6 görünüyor. Buna göre AK Parti ilk kez yüzde 40 bandının altında görünürken, HDP hiç bir koşulda baraj sorunu yaşamıyor. Bulgular, AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerinde aldığı oyların 5'te birini, MHP'nin ise 10'da 4'üne yakınını kaybettiğini gösteriyor. CHP'nin oylarını koruduğu, Saadet Partisinin, oylarını neredeyse 4 kat arttırdığı gözleniyor. İlk kez seçime giren İYİ Parti de baraj sorunu yaşamıyor.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50'Yİ YAKALAYAMIYOR

Bulgular AK Parti-MHP, BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittfakının yüzde 50'lik oy oranını yakalamayamadığını ve yüzde 47,3'te kaldığını gösteriyor. CHP- İYİ Parti-Saadet Partisi'nin oluşturduğu millet ittifakı ise yüzde 39,4 oy oranıyla yüzde 40 bandına yaklaşıyor. Bu nedenle HDP, kilit parti konumunda görünüyor.

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMLARI

81 il ölçeğinde yapılan simülasyona göre cumhur ittifakının 289, millet ittifakının 216 milletvekili, HDP'nin ise 69 milletvekili kazanma olasılığının yüksek görünürken, 26 milletvekilliğinin, küçük oranlarda oy değişiklikleri kazanılacağı için "ortada" bulunuyor. Ancak yapılan simülasyonlarda, bu 26 milletvekilliğinden 12'sinde millet, 11'inde cumhur, 3'ünde ise HDP "kazanmaya yakın" görünüyor.

HDP KIL PAYI ÇOĞUNLUĞU SAĞLIYOR

Bu sonuçlara göre parlamentoda iktidar kanadını oluşturan "cumhur ittifakı" ile muhalefeti oluşturan millet ittifakı ve HDP "başa baş" ya da kılpayı muhalefet çoğunluğu ele geçiriyor. Araştırmada, "81 il simülasyonu, cumhur ittifakını oluşturan partilerle, Millet ittifakını oluşturan partiler ve HDP'nin kazanabileceği milletvekili sayılarının birbirine yakın olacağı, bu nedenle cumhurbaşkanlığı seçimlerini hangi aday kazanırsa kazansın, parlamentoda önemli bir muhalefetle karşılaşabileceğini göstermektedir" saptamasına yer verildi.

Bugün 11:47 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Seçime 10 gün kala son anket paylaşıldı mask
Seçime 10 gün kala son anket paylaşıldı
Erdoğan'dan gündemi sarsan 24 Haziran açıklamaları mask
Erdoğan'dan gündemi sarsan 24 Haziran açıklamaları
CHP'liler Yürüyüş Yolu'nda kendini müziğe kaptırdı mask
CHP'liler Yürüyüş Yolu'nda kendini müziğe kaptırdı
AKP'li 100 kişi CHP'nin bürosuna saldırdı mask
AKP'li 100 kişi CHP'nin bürosuna saldırdı
İttifak çatırdıyor: MHP'liler rahatsız! mask
İttifak çatırdıyor: MHP'liler rahatsız!
Kanko: Farklı bir milletvekili olacağım mask
Kanko: Farklı bir milletvekili olacağım
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Bir Kocaelispor’u çıkaramadınız yaaa! mask
Bir Kocaelispor’u çıkaramadınız yaaa!
Derede cesedi bulundu! mask
Derede cesedi bulundu!
Erdoğan Samet Şengöz’ü unutmadı mask
Erdoğan Samet Şengöz’ü unutmadı
Eryarsoy: Vatandaş erken terk etti ama… mask
Eryarsoy: Vatandaş erken terk etti ama…
AKP'nin hesabı utanmadan paylaştı mask
AKP'nin hesabı utanmadan paylaştı
Zeybek, CHP'lileri tramvaydan mı kovdu? mask
Zeybek, CHP'lileri tramvaydan mı kovdu?

GALERİ

Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL