İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu

İbrahim Kalın, Bulut’u Aradı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’u arayarak İsmetpaşa Stadı’nın da Millet Bahçesi olduğu müjdesini verdi. Bu haber Derince’de ve Kocaeli’de sevinçle karşılanırken konu ile ilgili bir açıklama yapan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Halkımızın stadı yine milletimizin bahçesi olsun dedik. Özellikle gençlerden gelen bu talebe biz de destek verdik. Sağ olsunlar ilgili ve yetkili kişiler bu konuya duyarsız kalmadı. Dün yaptığımız girişimler sonucu neticeyi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanımızdan aldığı müjdeli haberi bugün verdi. İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oluyor.” dedi.

Bugün Yalova Mitinginde Açıklanacak

Başkan Bulut açıklamasını şöyle sürdürdü “Gücünü milletinden alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha milletinden gelen bir talebi geri çevirmedi. Derince ve Kocaeli halkına hayırlı, uğurlu olsun.” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın telefonda verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00’de Yalova’daki mitingte İsmetpaşa Stadı’nın da Millet Bahçesi olduğunu bizzat kamuoyuna açıklayacak.