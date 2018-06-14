Jandarma’dan 179. Yıl dönümü iftarı

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 179’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı iftar yemeği düzenledi. Antikkapı’da gerçekleşen programda Vali Hüseyin Aksoy, EDOK Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran,Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak,Hava Komutanı Tuğamiral Berker Emre Tok, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Komutan Vekili Salih Akbaş, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, İl Müftüsü Yusuf Doğan, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe ve Hyundai Assan CEO’su YoonMıngHyun katıldı.

Kutsal topraklarımızı şehit ve gazilermize borçluyuz

Programın açılış konuşmasını yapan İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan yaptı. Aslan “Atalarımızın emaneti olan bu kutsal topraklar üzerinde yaşamayı şehit ve gazilerimize borçluyuz. Onlar geri dönmeyi düşünmeden her zaman canlarını bu vatan için feda etmekten çekinmediler. Şehit ve gazilerimize ve onların aileleri ne yapsak her zaman azdır. Bizler bugün ve gelecekte milletimizden aldığımız güçle bayrağımızı sonsuza kadar dalgalandırmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.

Vatanın bütünlüğü için mücadele eden bir teşkilatArdından söz alan Vali Hüseyin Aksoy ise, “Jandarma teşkilatımızın kurulduğu günden itibaren vatanın bütünlüğü için mücadele eden bir teşkilatımızdır. Yeri geldiğinde kırsalda yeri geldiğinde sınırda görevini başarıyla yerine getiren Jandarma Teşkilatımız bundan sonrada bu aziz görevini yerine getirmeye devam edecektir. Bu anlamda şehit ve gazilerimiz onların yakınları bizler için çok değerlidir. Şimdiden yaklaşmakta olan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Yusuf Doğan yemek duası yaptırdı.