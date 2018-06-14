CHP'de seçimlerden onlar sorumlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin imzalarıyla milletvekillerine gönderilen bilgilendirme metninde İKM hakkında bilgi verildi.

NASIL ÇALIŞACAK?

İKM'yle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Seçim günü seçim işlemlerini izleme ve koordine etmek, süreci takip, gerektiğinde ortaya çıkabilecek sorunlara anlık müdahale ve kamuoyunu tek merkezden doğru bilgilendirmek için, Genel Merkez bünyesinde Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'dan oluşan bir İzleme ve Koordinasyon Merkezi (İKM) kurulmuştur.

Seçim süresince dağınıklık ve karmaşaya yol açmamak için, İzleme ve Koordinasyon Merkezi (İKM) dışında açıklama yapılmaması, Merkezden yapılacak açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca İl Örgütlerimiz bünyesinde, illerde il başkanı başkanlığında, 4 kişilik bir İl İzleme ve Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. İl İzleme ve Koordinasyon Merkezleri Genel Merkez İKM ile iletişim halinde olacak ve tüm gelişmeleri anlık bildirecektir."