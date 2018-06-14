17 Haziran Pazar günü CHP Grup Başkan vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gebze ve Derince'ye geliyor. Özel, 24 Haziran seçim çalışmaları çerçevesinde saat 14.00'de Gebze Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapacak. Aynı gün içinde Özel, saat 17.00'te Yenikent Meydan'ında miting düzenleyerek Derincelilere seslenecek. 24 Haziran seçimleri ile ilgili bilgilendirme yapacak olan Özel, seçim güvenliği hakkında da konuşacak.
Bugün 14:07 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:11 TSİ )
CHP'li Özgür Özel ilimize geliyor
17 Haziran'da CHP Grup Başkan vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gebze ve Derince'de miting yapacak.
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Bugün 14:07 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz