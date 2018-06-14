CHP'li Özgür Özel ilimize geliyor

17 Haziran Pazar günü CHP Grup Başkan vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gebze ve Derince'ye geliyor. Özel, 24 Haziran seçim çalışmaları çerçevesinde saat 14.00'de Gebze Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapacak. Aynı gün içinde Özel, saat 17.00'te Yenikent Meydan'ında miting düzenleyerek Derincelilere seslenecek. 24 Haziran seçimleri ile ilgili bilgilendirme yapacak olan Özel, seçim güvenliği hakkında da konuşacak.