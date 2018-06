Çelik: Her evden en az bir oy alacağız

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik haftalık olağan basın açıklamasında basın mensupları ile bir araya geldi. Söylenmedik sözümüz kalmadı diyen Çelik “Bu millet kendisini kucaklayan bütünleştirici dilimizin şahidi olmuştur. Hiç kimse Saadet Partisi’nin kendi düşüncesine ait insanları dışlayan bir söylem içinde bulunduğunu iddia edemez. Her düşünceden, her partiden ve her inançtan insana hitap edebiliyor ve oylarını alabilecek bir pozisyonda bulunuyoruz. Saadet Partisi her evden en az bir oy alacaktır. Biz bunu çalışmalarımızda çok net bir şekilde gördük ve hissettik. Halkımız gerek Temel Karamollaoğlu’nun vakarlı siyaseti gerekse Kocaeli’nin sorunlarına karşı Kocaeli teşkilatlarımızın çalışmaları nedeniyle takdir ediyor ve oy vereceğini ifade ediyor” dedi.

İNSANIMIZ İKTİDAR TARAFINDAN KANDIRILDI

SP İl binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Nurettin Çelik “Bu topraklar geçmişten günümüze birçok kargaşa ve dağınıklığa ev sahipliği yaptı. Anadolu toprakları yine karmaşık ve sıkıntılı bir halde. Son 16 yıldır ülkenin oynanmadık ayarı kalmamıştır. Ayarlarımızla o kadar oynanmış ki neredeyse düzgün bir sistem üzerine oturtulması imkânsız hale getirilmiş. İnsanımız karşılaştığı acı tablo neticesinde kendisine bir çıkış yolu aramış, fakat aradığını bulamamış iktidar tarafından kandırılmıştır. Onlarca sıkıntı ile boğuşmak zorunda bırakılan halkımız, bir de kutuplaşma ve ötekileştirme ile mücadele etmek durumunda kalmıştır” dedi.

SP DAYANIŞMA NOKTASI OLDU



“Bu seçimin yıldızı Saadet Partisi olacaktır” diyerek sözlerine devam eden Çelik “ Laz’ı, Çerkez’i, Türk’ü, Kürd’ü, Alevi’si, Sünni’si kısaca bu coğrafyanın insanı; 24 Haziran’da Saadet Partisi’ni meclise taşıyacak ve Saadet’in genç dinamik kadrolarıyla Türkiye’nin meselelerine çözüm üretmesine sebep olacaktır. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun, beyefendi dili ve üslubu insanlar arasındaki yapay ayrışmaları kaldırmış kardeş olduklarını hatırlatmıştır. Bu sebeplerden ötürü Saadet Partisi, farklı düşüncedeki pek çok insanın ortak buluşma ve dayanışma noktası olmuştur. Her görüşten insanı bir araya getiren bu ortak nokta; bizi bölmek isteyenlere en güzel cevabı vermiş ve ayrıştırıcı söylemin etkisini yok etmiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu milleti birbirine düşman etmeyi başaramayacaklardır” dedi.