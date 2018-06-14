Bayram tatilinde hırsızlıklara dikkat

Ramazan Bayramı’na saatler kala, kent merkezlerinde bayram için alışveriş yoğunluğu başlarken, tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar ise yollara düştü. Uzun süre evlerinde olmayacak vatandaşların hırsızlık mağduru olmamaları için güvenlik güçlerinin önerilerini dikkate alması gerekiyor.

Aracınıza değerli eşya bırakmayın

Özellikle bayram alışverişi için kent merkezlerine adeta akın eden vatandaşların kısa süreli de olsa, araçlarından inerken kontak kapatması gerekiyor. Emniyet güçlerinin, araçtan hırsızlıklara karşı alınmasını istediği önlemlerden bazıları şu şekilde:

“Aracınızdan kısa süreli dahi ayrılsanız kontağı kapatıp, aracınızı kilitleyin. Aracınızdan ayrılırken değerli eşya, evrak ve ruhsatınızı yanınıza alın. Otopark görevlisi olduğuna emin olmadığınız kişilere aracınızı veya araç anahtarınızı teslim etmeyin. Aracınızı park ederken çevrenin güvenli ve aydınlatılmış olduğuna dikkat edin. Aracınızı uzaktan kumandası ile kapatsanız dahi, kapıların ve camların tam kapalı olduğuna dikkat edin. Aracınızın içinde değerli eşya, içi boş olsa da çanta veya kutu bırakmayın. Planlı kaza yapılarak aracınızın çalınacağını asla unutmayın ve araçtan inerken mutlaka kapıları kilitleyin. Aracınızın camlarına güvenmeyin ve kırılabilir olduğunu unutmayın.”

Bayram tatiline çıkarken evinizin kapılarını mutlaka kilitleyin

Bayram tatiline çıkacak vatandaşların da evlerinden ayrılırken mutlaka kapılarını kilitlemeleri gerekiyor. Güvenlik güçlerinin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bina giriş kapılarınızın her zaman kapalı olmasına dikkat edin. Kısa süreli de olsa evden ayrılırken kapınızı kilitleyin. Yaşanan hırsızlık olaylarının büyük bir kısmı kapı kilit göbekleri kırılarak gerçekleştirilmektedir. Kapı kilit göbeklerine çelik rozet takviyesi yapılması hırsızlığın önlenmesi açısından çok önemli. Daire giriş kapılarınıza kırılması zor olan, çelik takviyeli kilit göbeği veya kırılsada güvenli barel kilit taktırın. Konutlara alarm taktırılması hırsızlığa karşı caydırıcıdır. Güvenlik kameraları ise hem caydırıcı, hem de olayların aydınlatılması için önemlidir. Pencerenizin dışarıdan zorlamayla açılmaması için PVC emniyet mandalı taktırınız veya pencerelerinize korkuluk taktırınız. Kapı ziline isim yerine daire numaranızı veya isim soy isim baş harflerinizi yazın.”

Sahte paraya ve yankesiciliğe dikkat

Öte yandan, bayram alıverişi sırasında esnafların da sahte paraya dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle para alışverişinin fazla olduğu bu dönemde, sahte paraların piyasaya sürülebileceği ihtimalinin unutulmaması gerekiyor. Esnafların aldıkları banknotları detaylı bir şekilde kontrol etmeleri gerekiyor. Şehir merkezinde, kalabalık ortamlarda alışveriş yapan vatandaşların cüzdanlarını bebek arabası gibi çalınması kolay yerlere koymaları yankesicilerin işini kolaylaştırıyor. Kalabalık yerlerde kolay açılabilen sırt çantaları da hırsızların işini kolaylaştırıyor. Yüklü miktarda parayla alışverişe çıkmakta, alışveriş yapanları hırsızların hedefi haline getiriyor.

Yankesicilik, hırsızlık, dolandırıcılık gibi olayların önüne geçmek isteyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri önlemlerini bu doğrultuda aldı. Kent merkezinde, vatandaşların yoğun olduğu alanlarda güvenlik önlemleri arttırıldı.