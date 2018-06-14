CHP'li Erdoğdu Kocaeli'ye geliyor

Büyütmek için resme tıklayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul 1’nci bölge milletvekili adayı Aykut Erdoğdu, 19 Haziran Salı günü Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda saat 17.00’te düzenlenecek mitingte vatandaşlarla buluşacak. Erdoğdu, yoğun katılımın olması beklenen mitingte 24 Haziran seçimleri kapsamında neden CHP’ye oy verilmesi gerektiğini anlatarak seçim çalışmaları hakkında bilgi verecek