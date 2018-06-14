CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul 1’nci bölge milletvekili adayı Aykut Erdoğdu, 19 Haziran Salı günü Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda saat 17.00’te düzenlenecek mitingte vatandaşlarla buluşacak. Erdoğdu, yoğun katılımın olması beklenen mitingte 24 Haziran seçimleri kapsamında neden CHP’ye oy verilmesi gerektiğini anlatarak seçim çalışmaları hakkında bilgi verecek
Bugün 14:52 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:19 TSİ )
CHP'li Erdoğdu Kocaeli'ye geliyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, miting için Darıca’ya geliyor.
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Bugün 14:52 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz