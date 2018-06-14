CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 20 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Çayırova’da bulunan Fatih Caddesi sonu Cumartesi Pazarı girişinde miting gerçekleştirecek. 24 Haziran tarihinde yapılacak seçim ile ilgili bilgilendirme yapacak olan Özkan’ın mitingine Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya, tüm vatandaşları davet etti.
Bugün 15:09 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:42 TSİ )
Tuncay Özkan, Çayırova’da miting yapacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Çayırova’da miting düzenleyecek
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Bugün 15:09 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz