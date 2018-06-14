Tuncay Özkan, Çayırova’da miting yapacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 20 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Çayırova’da bulunan Fatih Caddesi sonu Cumartesi Pazarı girişinde miting gerçekleştirecek. 24 Haziran tarihinde yapılacak seçim ile ilgili bilgilendirme yapacak olan Özkan’ın mitingine Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya, tüm vatandaşları davet etti.