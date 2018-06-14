Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Cengiz Sarıbay, milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, İl Başkan Yardımcıları Selim Yıldızlı, Demet Karaman ve Suca Omurca katıldıkları çeşitli programların ardından partinin Yürüyüş Yolu’nda kurulan seçim standını ziyaret etti. Partililer, partinin broşürlerini vatandaşlara dağıtarak seçim çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Bugün 15:24 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:27 TSİ )
CHP’liler seçim standını boş bırakmıyor
CHP'liler partinin seçim standında vatandaşlara hem broşür dağıttı, seçimlerle ilgili bilgi verdi
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 15:24 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz