KSO’da İstişare Kurulu oluştu  

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) yönetimi tarafından, Türkiye’nin en büyük 500 büyük firması içinde yer alan üyelerinin yöneticilerinden oluşan 14 kişilik bir “Yüksek İstişare Kurulu” oluşturdu. Yeni kurulan istişare heyetinde Türkiye ekonomisinde güçlü, alanlarında başarılı ve küresel deneyimlere sahip işadamları yer aldı.

“REHBERLİK EDECEKLER”

Konu hakkında açıklama yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin en güçlü oda meclisinden sonra güçlü bir İstişare Kurulu oluşturduklarını vurguladı. Zeytinoğlu açıklamasında, “Alanlarında çok güçlü, deneyimli olan bu isimlerin Kocaeli sanayinin gelecek yıllardaki dönüşüm ve sıçramasına rehberlik edeceğine inanıyorum” dedi.

TECRÜBELİ HEYET

KOBİ’ler, orta büyüklükteki işletmeler ve Türkiye’nin önde gelen büyük sanayicilerinin yer aldığı KSO Oda Meclisi’nden sonra ‘İstişare Kurulu’nun da temsil itibariyle güçlü bir dağılım gösterdiğine işaret eden Ayhan Zeytinoğlu, şöyle konuştu: “Yeni kurulumuzda bulunan 14 üyemizin 13’ü ‘2017 yılı Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde yer alıyor. Hatta bu firmalarımızın 5’i ilk 100 içerisinde. Bu da bize ayrı bir güç katıyor” diye konuştu. KSO İstişare Kurulu’nda yer alan bu firmalar 500 büyük şirketin toplam net satışlarında yüzde 3.6, toplam ihracatlarında ise yüzde 3.1 paya sahipler.

KSO İSTİŞARE KURULU

Ahmet Bayraktar Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları AŞ)

Ali Kibar Assan Hanil Otomotiv AŞ

Cavit Yücel Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AŞ

Fehmi Yıldız Yıldız Entegre Ağaç AŞ

Hasan Çolakoğlu Çolakoğlu Metalurji AŞ

Hayrettin Çaycı Sarkuysan Elektrolit AŞ

Mehmet Emin Bitlis Polisan Kimya Sanayi AŞ

Sadettin Tezcan Tezcan Galvenizli Yapı Elemanları AŞ

Sami Pekdemir Pekdemir İnşaat AŞ

Steven Young Bosch Rexroth Otomasyon AŞ

Şerif Kanık Öz-Ka Lastik ve Kauçuk AŞ

Şerif Ünan Kalibre Boru AŞ

Tevfik Bilgin Nuh Çimento AŞ

Tuncay Özilhan Anadolu Isuzu Otomotiv AŞ