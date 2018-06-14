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KSO’da İstişare Kurulu oluştu  

Nitelikli meclis üyeleri ve yönetim kurulu ile Türkiye’nin en güçlü sanayi odası olarak kabul edilen KSO bünyesinde İstişare Kurulu oluşturuldu. Kurulan yeni heyette Türk sanayisine yön veren başarılı işadamları bulunuyor

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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) yönetimi tarafından, Türkiye’nin en büyük 500 büyük firması içinde yer alan üyelerinin yöneticilerinden oluşan 14 kişilik bir “Yüksek İstişare Kurulu” oluşturdu. Yeni kurulan istişare heyetinde Türkiye ekonomisinde güçlü, alanlarında başarılı ve küresel deneyimlere sahip işadamları yer aldı.

“REHBERLİK EDECEKLER”

Konu hakkında açıklama yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin en güçlü oda meclisinden sonra güçlü bir İstişare Kurulu oluşturduklarını vurguladı. Zeytinoğlu açıklamasında, “Alanlarında çok güçlü, deneyimli olan bu isimlerin Kocaeli sanayinin gelecek yıllardaki dönüşüm ve sıçramasına rehberlik edeceğine inanıyorum” dedi.

TECRÜBELİ HEYET

KOBİ’ler, orta büyüklükteki işletmeler ve Türkiye’nin önde gelen büyük sanayicilerinin yer aldığı KSO Oda Meclisi’nden sonra ‘İstişare Kurulu’nun da temsil itibariyle güçlü bir dağılım gösterdiğine işaret eden Ayhan Zeytinoğlu, şöyle konuştu: “Yeni kurulumuzda bulunan 14 üyemizin 13’ü ‘2017 yılı Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde yer alıyor. Hatta bu firmalarımızın 5’i ilk 100 içerisinde. Bu da bize ayrı bir güç katıyor” diye konuştu. KSO İstişare Kurulu’nda yer alan bu firmalar 500 büyük şirketin toplam net satışlarında yüzde 3.6, toplam ihracatlarında ise yüzde 3.1 paya sahipler.

KSO İSTİŞARE KURULU

 Ahmet Bayraktar     Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları AŞ)

 Ali Kibar                  Assan Hanil Otomotiv AŞ

 Cavit Yücel             Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AŞ

 Fehmi Yıldız            Yıldız Entegre Ağaç AŞ

 Hasan Çolakoğlu     Çolakoğlu Metalurji AŞ

 Hayrettin Çaycı       Sarkuysan Elektrolit AŞ

 Mehmet Emin Bitlis            Polisan Kimya Sanayi AŞ

 Sadettin Tezcan       Tezcan Galvenizli Yapı Elemanları AŞ

 Sami Pekdemir        Pekdemir İnşaat AŞ

Steven Young          Bosch Rexroth Otomasyon AŞ

 Şerif Kanık              Öz-Ka Lastik ve Kauçuk AŞ

 Şerif Ünan               Kalibre Boru AŞ

 Tevfik Bilgin           Nuh Çimento AŞ

Tuncay Özilhan       Anadolu Isuzu Otomotiv AŞ

 

Bugün 15:35 TSİ - Gündem

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