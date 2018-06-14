HDP, diyaneti kaldıracak

HDP Kocaeli İl Örgütü seçim çalışmaları kapsamında Bektaşilerle bir araya geldi. Partinin milletvekili adaylarından Av. Kureyş Bilgiç ve Yasemin Üçer, Gebze Pir Sultan Abdal Derneği yönetimi ile buluştu. Cemevlerinin alevilerin kutsal mekanları ve ibadethaneleri olduğuna dikkat çeken Av. Kureyş Bilgiç, AKP iktidarının bunu yok sayarak asimilasyon politikalarını hayata geçirdiğinin altını çizdi.

“DİYANETİ KALDIRACAĞIZ”

Bilgiç, “HDP, Alevi yurttaşların temsiliyeti için de var. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldırarak, devletin din ve inanç alanından elini çekmesini sağlayacağız. İnanç topluluklarının örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılacak, kendi inançlarını istedikleri gibi yaşayabilecekleri koşulları yaratacağız” dedi. Yasemin Üçer ise cemevlerine resmi statü verileceğini belirtti.