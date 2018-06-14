Amatöre bayram harçlığı: 6 bin 100 lira !..  

BORCU OLAN KULÜPLER
Kocaeli Valiliği Akçakoca Konferans Salonu’ndaki nakdi yardım törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Ali Bilgi, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, KASKF Başkanı Murat Aydın, kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı. Törendeki konuşmaların ardından, nakdi yardımın nasıl yapılabileceği ile ilgili bilgi verildi ve kulüplerin dernek borcunun olmaması gerektiği, borcu olan kulüplerin 6 bin 100 TL’nin borçlarından düşeceği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz