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Amatöre bayram harçlığı: 6 bin 100 lira !..

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye’de futbol ile farklı bir branşta hizmet veren spor kulüplerine nakdi yardım yaptı. Kocaeli’ndeki 370 kulüpten sadece 74’ü bu hakka sahip oldu. Kulüp başı ortalama 6 bin 100 lira alınacak ve amatöre toplam 453 bin liralık katkı sunulacak