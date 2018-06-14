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Bugün 16:03 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:04 TSİ )

Amatöre bayram harçlığı: 6 bin 100 lira !..  

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye’de futbol ile farklı bir branşta hizmet veren spor kulüplerine nakdi yardım yaptı. Kocaeli’ndeki 370 kulüpten sadece 74’ü bu hakka sahip oldu. Kulüp başı ortalama 6 bin 100 lira alınacak ve amatöre toplam 453 bin liralık katkı sunulacak

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BORCU OLAN KULÜPLER

Kocaeli Valiliği Akçakoca Konferans Salonu’ndaki nakdi yardım törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Ali Bilgi, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, KASKF Başkanı Murat Aydın, kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı. Törendeki konuşmaların ardından, nakdi yardımın nasıl yapılabileceği ile ilgili bilgi verildi ve kulüplerin dernek borcunun olmaması gerektiği, borcu olan kulüplerin 6 bin 100 TL’nin borçlarından düşeceği belirtildi.

Bugün 16:03 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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