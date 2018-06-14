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Vali Aksoy: Çocuklar dilenmemeli ve çalışmamalı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, amatör kulüplere verilen nakdi yardım töreninde “Çocuk” vurgusu yaptı ve “Çocuklar dilenmemeli ve çalışmamalı” dedi.

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TESİS SORUNUMUZ YOK

Aksoy törende şu ifadelere yer verdi: Kocaeli genelinde 58 branşta 305 binden fazla faal sporcu, 173 binden fazla lisanslı sporcu var. Gençlik merkezlerimizdeki üye sayısı da 47 bini aştı. İlimizde 29 doğal, 18 sentetik, 21 de toprak yüzeyli futbol sahamız faaliyetlerine devam ediyor. 5 yüzme havuzumuz var ve yenilerinin de temelleri atıldı. Spor salonu olmayan ilçemiz yok. Bu anlamda bakıldığında tesis konusunda sorunumuz yok.

 

SAMSUN’DAYKEN BAŞLATMIŞTIK

Samsun’da valilik görevini yürütürken bir çalışma başlatmıştık ve o çalışma Türkiye için de bir alt yapı oluşturdu. Buradan hareketle Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Türkiye genelinde yetenekli gençlerin belirlenebilmesi amacıyla bir sporcu tarama çalışmasına dönüştürdü. Bu taramaların sonunda olimpiyat şampiyonlarının çıkacağına inanıyorum. Kocaeli’nde çocukların sokakta dilenmelerini ve çalışmalarını önleme adına Valilik olarak başlattığımız bir çalışma var.

 

TEMEL AMACIMIZ

Titizlikle çalışıyor ve çocukların dilenmemesi, çalışmaması için çabalıyoruz. Temel amacımız çocuklarımızın sokaklarda değil, olması gereken spor alanlarında ve okullarda olmalarını sağlamaktır. 33 bin kişilik stadyumuz bitti ve Kocaelispor’umuzu önümüzdeki sezonda maçlarını burada oynayacak. 2024 Avrupa Şampiyonasına Türkiye ev sahipliği yapma fırsatı bulursa oynatılacak futbol müsabakalarının bir bölümünün de Kocaeli’nde yapılacağını sizlerle paylaşmak isteriz.

Bugün 16:04 TSİ - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

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