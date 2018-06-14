Gölcükspor pazartesi transfere başlıyor  

TRANSFER KOMİTESİ TOPLANIYOR

Geçtiğimiz sezonu 34 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgiyle 47 puanda tamamlayan takım, 11.sırayı elde etmişti. Yeniden yapılanma sezonu ilan ettiği geçen sezonu kazasız belasız atlatan ekip, maddi açıdan da son derece zor günler yaşadı ve yaşıyor. Sadece Başkan Ahmet Şahin’in eline bakan takım, tabii ki en büyük desteği yine Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’ten alabiliyor. Gölcük ekibimiz, 2018-2019 sezonu öncesinde de pazartesi günü kolları sıvıyor ve iç ve dış transfer görüşmelerine başlıyor. Henüz bir taban ve tavan fiyat belirlemeyen ekip, önümüzdeki hafta işbaşı yapıyor. Bu arada yönetil, önceki akşam iftardan sonra bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu.